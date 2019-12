Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2020 wieder Sanierungsarbeiten an der Weißenseer Stadtmauer

Seit Juli 2014 harren die eingestürzten Bereiche der Stadtmauer zwischen Chinesischem Garten und Sagenweg am Gondelteich der Sanierung. Eventuell könnte es nun im kommenden Jahr klappen. Zumindest haben die Weißenseer Stadträte die weitere stückweise Sanierung der städtischen Befestigungsanlage im Blick. Nachdem 2018 ein Teilstück in Richtung Östertor saniert worden war, wurde in diesem Jahr eine Pause eingelegt.

Fördermittel stehen bereit Wie Bürgermeister Matthias Schrot bei der Einwohnerversammlung informierte, stehen Mittel für weitere Bauarbeiten bereit. Sinnvoll sei, wie zuletzt angewandt, die Sanierung auf einer größeren Länge fortzuführen. Ob auch das eingefallene Stück am Gondelteich an die Reihe kommt, sollen Fachleute entscheiden, so Bauamtsleiter Thorsten Lenhardt auf Nachfrage und mit Blick auf den jüngsten Einsturz eines Stadtmauerabschnittes in Wertheim/Mainfranken. Die doppelwandige Stadtmauer Weißensees ist rund 2,5 Kilometer lang und wurde in mehreren Bereichen bereits von Fachfirmen saniert. Der städtische Haushaltsplan für 2020 ist in der Erarbeitung und könnte, läuft alles nach Plan, Anfang März im Stadtrat beschlossen werden. Neben der Fortführung der Stadtmauersanierung stehen unter anderem das Bürgerhaus Scherndorf, das Schützenhaus Weißensee und die weitere Stadtbad-Sanierung auf der 2020er Agenda.