240 Euro für das Netzwerk Regenbogen in Sömmerda

Sömmerda. Die Spenden stammen aus einer Aktion auf dem Weihnachtsmarkt.

Das Netzwerk Regenbogen, das unter anderem die Sömmerdaer Tafel betreut, kann sich über eine Spende in Höhe von 240 Euro freuen. Gesammelt wurde das Geld auf dem Weihnachtsmarkt in Sömmerda.

Die Krankenkasse AOK plus hatte wie schon in den vergangenen Jahren in der Adventszeit eine Aktion für den guten Zweck gestartet. Unter dem Motto „Von Herzen für Herzen“ wurden in sechs Städten in Sachsen und Thüringen Spenden für einen regionalen karitativen Zweck gesammelt. Auf dem Weihnachtsmarkt in Sömmerda unterbreitete die Krankenkasse am 3. Dezember Angebote für die ganze Familie und bat für den Verein um Spenden.

Nun teilte sie mit, dass 240 Euro für das Netzwerk Regenbogen zusammenkamen. Das Geld übergaben Marcus Tschäpe und Marco Stanek von der AOK plus noch am selben Abend an den Verein, heißt es weiter.

Insgesamt kamen den Angaben zufolge während der diesjährigen Weihnachtsmarkttour an drei Wochenenden 3473,18 Euro an Spenden für karitative Einrichtungen in Auerbach, Pirna, Torgau, Marienberg, Sömmerda und Meiningen zusammen.