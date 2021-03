Sömmerda Am Montagmorgen war von einer Baustelle eine Rüttelplatte verschwunden.

Am vergangenen Wochenende schlugen Diebe auf einer Baustelle in Gebesee zu. Wie die Polizei meldete, stellten Bauarbeiter am Montagmorgen fest, dass eine 240 Kilogramm schwere Rüttelplatte verschwunden war. Der Wert beläuft sich auf etwa 4400 Euro.

