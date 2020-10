31-Jährige in Sömmerda von Auto erfasst und schwer verletzt

Sömmerda . Bei einem Unfall in Sömmerda wurde eine 31-Jährige schwer verletzt. Die Frau wurde an einer Ampel von einem Auto erfasst.

Bei einem Unfall in Sömmerda wurde am Freitag eine 31-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei die 31-Jährige in der Kölledaer Straße von einem Auto erfasst worden, als sie die Straße an einer Ampel überquerte. Laut Polizei hätten mehrere Zeugen bestätigt, dass die Fußgängerampel grün und die Ampel für den Autoverkehr rot anzeigte.

Aus bisher noch ungeklärten Gründen habe der 84-jährige Autofahrer die Ampel und auch die junge Frau übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde die 31-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Erfurt geflogen werden.

Mittlerweile sei bekannt, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich sind. Strafrechtliche Maßnahmen gegen den 84-Jährigen wurden eingeleitet.