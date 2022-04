35-Jährige will in Sömmerda Diebesgut durch "Reklamation" zu Bargeld machen

Sömmerda. In Sömmerda kam es zu einem dreisten Betrugsversuch. Die Täterin hatte mit ihrer Masche jedoch keinen Erfolg.

Zu einem dreisten Betrugsversuch kam es Donnerstagabend in Sömmerda. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe eine 35-jährige Frau zunächst in einem Baumarkt Fahrradzubehör im Wert von etwa 40 Euro gestohlen. Kurze Zeit später sei die Diebin zurückgekehrt und legte ihre Beute einem Baumarktmitarbeiter zum Umtausch mit Geldrückgabe vor.

Der Mitarbeiter ließ sich allerdings nicht täuschen und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die Frau kurze Zeit später aufgreifen. Die dreiste Betrügerin müsse sich jetzt wegen Diebstahl und versuchten Betrugs strafrechtlich verantworten.

