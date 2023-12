47-Jähriger flüchtet in Sömmerda mit Fahrrad vor Polizei und kollidiert mit Streifenwagen

Sömmerda In Sömmerda hat ein 47-Jähriger versucht, sich mit dem Fahrrad einer Polizeikontrolle zu entziehen. Am Ende gab es mehrere Anzeigen für ihn.

Ein Fahrradfahrer lieferte sich am Mittwochabend in Sömmerda eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hatte der 47-Jährige in die Pedale getreten, als ihn eine Polizeistreife kontrollieren wollte. Während seiner Flucht fuhr der Mann gegen einen Funkstreifenwagen und verursachte über 1000 Euro Sachschaden. Zudem stürzte er mit seinem Rad und verletzte sich leicht.

Laut Polizei stand der Mann nicht nur unter Alkohol- und Drogeneinfluss, sondern war auch mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Der 47-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde das Fahrrad sichergestellt und eine Blutentnahme bei dem Mann veranlasst.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

