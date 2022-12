63-Jähriger durchbricht mit Auto Bahnschranke - Lokführer kann Schlimmeres verhindern

Kölleda. Riesen Glück hatte ein Autofahrer im Landkreis Sömmerda, als er eine geschlossene Bahnschranke durchbrach. Der Lokführer eines herannahenden Zuges verhinderte ein größeres Unglück.

Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein 63-jähriger Autofahrer im Landkreis Sömmerda. Wie die Polizei informierte, habe der Mann auf der Bundesstraße 85 zwischen Kölleda und Neuhausen eine geschlossen Bahnschranke durchbrochen. Nach eigenen Angaben sei der Fahrer durch die tiefstehende Sonne geblendet worden und habe die geschlossene Bahnschranke übersehen.

Der Mann überfuhr die Bahnstrecke nur knapp vor einen herannahenden Zug. Eine Gefahrenbremsung des Lokführers hatte in letzter Sekunde Schlimmeres verhindert. An dem Ford und der Schranke entstanden über 12.000 Euro Sachschaden. Gegen den 63-Jährigen sei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden.

