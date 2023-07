A 71 Sömmerda-Ost: Neue Markierung sorgt für Umwege

Sömmerda. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Sömmerda-Ost ist am Dienstag gesperrt. Wann man wo umgeleitet wird, lesen Sie hier.

Am Dienstag, 18. Juni, sind Ein- und Ausfahrt der A71-Anschlussstelle Sömmerda-Ost in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen 9 und 18 Uhr gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Grund dafür seien Markierungsarbeiten.

Fahrzeuge, die von der Autobahn abfahren wollen, werden demnach zur nächsten Anschlussstelle (Kölleda) weitergeleitet und in Fahrtrichtung Schweinfurt umgeleitet bis zur Anschlussstelle Sömmerda-Ost.

Wer bei Sömmerda-Ost auf die A71 auffahren will, wird auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt bis Sömmerda-Ost geleitet und an der Anschlussstelle Sömmerda-Süd in Fahrtrichtung Sangerhausen umgeleitet. Am Donnerstag (20. Juli) wiederholt sich der Ablauf in Fahrtrichtung Schweinfurt.