„A Musical Christmas“ im Sömmerdaer Volkshaus

Sömmerda. Es wird langsam ernst – das nächste Weihnachtsprogramm im Volkshaus ist avisiert.

Mit einer deutschlandweiten Tour will Veranstalter Reset Production aus Gera die nunmehr siebenjährige Tradition einer Show fortsetzen, in der festliche Weihnachtslieder mit den bekanntesten Musical-Songs zu einem einzigartigen Erlebnis voller emotionaler Höhepunkte verschmelzen.

Die Künstler präsentierten bei „A Musical Christmas“ live die besten Songs der Musicalgeschichte mit unglaublicher Authentizität und Wandelbarkeit, versichert Michael Noll. Gesang, Tanz und Schauspiel seien im perfekten Einklang und machten den Abend zu einem Highlight für die ganze Familie. Beliebte Titel aus „Der König derLöwen“, „Wicked“, „Frozen“, „Mamma Mia“ „Dirty Dancing“ und vielen anderen Produktionen sollen die Bühne in ein Musicaltheater verwandeln.

Danach werde es festlich: „Es ist die besinnlichste Zeit des Jahres, geprägt von Kerzenlicht und Plätzchenduft, geheimnisvollen Weihnachtsgeschichten und romantischen Nächten am lodernden Kaminfeuer“, so Nol. Die beliebtesten Weihnachtslieder der Welt sollen auf die festliche Adventszeit einstimmen. Vorgesehen sind „Feliz Navidad“, „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Oh Tannenbaum“, „Jingle Bells“ oder „White Christmas“ – Melodien, die alle Jahre wieder durch die vorweihnachtliche Zeit begleiten.

Versprochen werden weihnachtlicher Lichterglanz, eine bezaubernde Bühnenkulisse und ein internationales Ensemble aus hervorragenden Musicaldarstellern. Nach Sömmerda kommt „A Musical Christmas“ am Tag vor dem 1. Advent, also am Samstag, 26. November. Beginn im Volkshaus ist um 20 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.