Absage war keine Option

Es ist leider ungewiss, wie lange der kleine Elias noch zu leben hat. Nicht mehr sehr lange, steht zu befürchten. Die Tumore in seinem Kopf sind nicht heilbar. Die Schmerzen können nur gelindert werden. „Es war keine Option,, das Fest für Elias abzusagen“, unterstrich deswegen auch Daniel Voigt, der Vorstandsvorsitzende des Feuerwehrvereins Sömmerda. Lieber stellten sich alle, die mitmachten, den durch die Anti-Corona-Verordnungen vorgegebenen verschärften Auflagen. „Wir haben die ganze Sache entzerrt, die Leute immer wieder gebeten, sich nicht zu lange aufzuhalten. Es waren nie mehr als 50 Leute auf dem Platz“, erläuterte Voigt. Aushänge informierten, Desinfektionsbehälter waren angebracht, die einzelnen Bereiche separiert.

Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) war am Morgen da – um das Festanliegen zu unterstützen und den geordneten Ablauf anzumahnen.

Weitere Operation am Freitag gut überstanden

„Ich bin allen, die sich hier einsetzen, und allen, die gekommen sind, unendlich dankbar“, sagte David Wagner, Elias’ Vater. Die große Hilfsbereitschaft rührte ihn sichtlich. Bis aus Berlin hätte er nach den Aktivitäten der Feuerwehr Zuspruch erfahren. Er berichtete, dass Elias am Freitag erneut operiert wurde. Er habe den Eingriff gut überstanden. Einige Nachblutungen müssten noch gestoppt werden. „Er ist ein Kämpfer. Er ist willensstark“, sagte er und lächelte dann doch ein wenig.

„Wir wollen das maximal Mögliche an Behandlung für unseren kleinen Jungen“, sagte er. Eine Prognose stellen die Mediziner für den 7-Jährigen nicht. Die Ärzte und Schwestern oder Pfleger am Helios-Klinikum, so David Wagner, machten einen tollen Job.

Schicksal rührt auch Leute von weiter weg

Das gilt auch für alle, die am Fest beteiligt waren. Viele kamen von selbst – wie Katharina und Tobias Haupt aus Tromsdorf, die in ihrer Freizeit Shetlandponys züchten. Kitty, Winnie, Lady Gaga und Adesha hatten sie mit, boten Ponyreiten an. „Wir haben selbst zwei kleine Kinder, die sind sieben und anderthalb. Da mussten wir einfach kommen. Andere sind oft dabei, wenn die Feuerwehr ruft. „Wir mussten keinen zweimal fragen“, sagt Daniel Voigt.

Es gab eine Tombola, Kuchen und Bratwurst, Getränke und Gesang, neben dem Ponyreiten auch Quad-Touren – und natürlich konnte die Technik der Feuerwehr (Das hätte Feuerwehrfan Elias bestimmt am meisten gefallen!) und des Arbeiter Samariter Bundes bestaunt werden.

Mit dem Erlös aus Fest und Spenden soll Elias letzter Wunsch, ein Familienurlaub, erfüllt werden. Geld wird, Neider hatten schon wieder Kommentare gestreut, nicht fließen. Es geht nicht um Bereicherung, es geht um einen kleinen todkranken Jungen. Die Hilfe für die sozial schwache Familie will Daniel Voigt in Übereinstimmung mit den weiteren Helfern über die Familienauszeit hinaus fortsetzen.

Bei Haupts zum Beispiel soll Elias Schwester auch mal auf ein großes Pferd steigen dürfen.