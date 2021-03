Absagen von Festen

Das beliebte Maifeuer des Sömmerdaer Feuerwehrvereins am 30. April fällt aus. Eventuell wird es in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt.

Landkreis. Absagen von Traditionsfesten im Landkreis Sömmerda.

Das traditionelle Maifeuer am 30. April und der „Tag der offenen Tür“ am 1. Mai auf der Feuerwache in Sömmerda fallen an diesen Tagen coronabedingt aus. Dies ist das Ergebnis einer Beratung des Vorstandes des Feuerwehrvereins Sömmerda mit der Wehrführung. Diese Entscheidung sei nicht leicht gefallen, teilt der Verein mit. Aufgrund der Pandemie-Verordnung der Thüringer Landesregierung sei dies aber unumgänglich. Man gebe die Hoffnung jedoch nicht auf, beide Veranstaltungen noch in der zweiten Jahreshälfte nachholen zu können.

Keine Wiederholung in diesem Jahr wird es für das Kindelbrücker Kinder- und Heimatfest geben. Vereinsring-Vorsitzender Klaus Günther teilte jetzt den Ausfall der Veranstaltung 2021 mit. Das Traditionsfest findet jedes Jahr am ersten Juli-Wochenende in Kindelbrück statt.