Adventsführung auf der Runneburg in Weißensee

Weißensee In die Geschichte eintauchen und dazu Elisabeth-Stollen verkosten: In Weißensee ist das möglich.

45 Gäste nahmen am Samstag an den Adventsführungen bei Kerzenschein auf der Runneburg in Weißensee teil. Am 16. Dezember legen die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und der Thepra-Landesverband Thüringen nach und tischen noch einmal Elisabeth-Stollen auf. Tickets gibt es noch für die Touren um 16.30 Uhr sowie um 18 Uhr. Anmeldungen nimmt die Schlossverwaltung unter Telefon: 036374/36200 und der Thepra-Landesverband unter Telefon: 036374/361803 entgegen.