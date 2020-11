Adventsladen mit Kasse des Vertrauens in Bachra

Weil in diesem Jahr ein Beisammensein bei Glühwein nicht möglich ist und Not bekanntlich erfinderisch macht, zog die Evas-Frauengruppe der Kirchgemeinde Bachra ihren Plan B aus der Tasche. Einen kleinen, weihnachtlichen Selbstbedienungsladen, der gänzlich ohne Personal auskommt und lediglich mit einer Kasse des Vertrauens ausgestattet wird, dachten sie sich aus. Gemeinepädagogin Sabine Weber richtet den Selbstbedienungsbasar gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Monika Müller, Annegret Linsenbarth und Kerstin Albrecht (Foto, von links) in einem Raum hinter dem Altar ein. Dort werden die handverlesenen, gespendeten Sachen der Bachraer Bürger liebevoll arrangiert. Kunsthandwerkliches, Adventsgestecke und Kerzen, Räuchermännchen, Bücher sowie verschiedene Sorten Kräutertee stehen neben Webers selbst gestaltetem weihnachtlichen Schmuck gegen eine Spende zur Mitnahme bereit. Geöffnet wird der kleine Adventsbasar am Sonntag, 29. November, von 9 bis 18 Uhr in der Kirche St. Dionysius zu Bachra. An den darauffolgenden Adventswochenenden ist die ­Marktstube freitags bis sonntags jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.