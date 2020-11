Älteste Einwohnerin gestorben

Frieda Althans in Kleinbrembach, hier an ihrem 105. Geburtstag.

Nur wenige Tage vor ihrem 108. Geburtstag ist die älteste Einwohnerin des Landkreises Sömmerda gestorben. Frieda Althans aus Kleinbrembach wurde am 17. November 1912 geboren. Sie verstarb am 7. November. Zuletzt war das Pflegebett ihr Lebensmittelpunkt. Dort empfing sie zum 107. Wiegenfest auch die Schar der Gratulanten. Neben der Familie mit mehreren Generationen sowie Nachbarn auch Landrat und Bürgermeisterin. Am Familienleben nahm die Seniorin immer noch regen Anteil, berichtete unsere Zeitung im Vorjahr.