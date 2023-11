Agentur plant Messen in Erfurt und Gotha zu Weiterbildung

Erfurt/Gotha. Erfurt und Gotha werden in den nächsten Tagen Messestandorte in Sachen berufliche Weiterbildung.

Weiterbilden, beruflich umorientieren oder Karriere planen: in den Gebäuden der Agentur für Arbeit in Erfurt und Gotha finden Weiterbildungsmessen statt. Bildungseinrichtungen aus der Region präsentieren sich und die Möglichkeiten in den Bereichen Gesundheit und Soziales. Die Agenturen für Arbeit, die Jobcenter und die Kammern sind mit ihren Beraterinnen und Beratern vor Ort.

Bei individuellen Gesprächen an den Messeständen können die Besucherinnen und Besucher, egal ob Privatpersonen oder Arbeitgeber, mit Bildungsanbietern ins Gespräch kommen und sich über berufliche Weiterbildung oder Neuorientierung und über Finanzierungsmöglichkeiten informieren.

Mittwoch, 22. November, in Erfurt (Max-Reger-Straße 1) von 14 bis 17 UhrDienstag, 28. November, in Gotha (Schöne Aussicht 5) von 14 bis 17 Uhr