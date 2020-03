Alle paar Meter steht einer

„Wir haben den Arbeitseinsatz nun doch abgesagt“, schrieb Steffen Hädrich vom Rastenberger Waldschwimmbadverein am Freitag noch eine Textnachricht – auf den letzten Drücker. Der Vorsitzende des Fördervereins hat sich daran gehalten. Seine Absage bedeutete aber nicht, dass sich am Samstag nun gar nichts tat im denkmalgeschützten Objekt! Das Wetter war ja auch wie gemalt für Betätigung an frischer Luft, das Areal riesengroß – anpackende Menschen konnten sich da gut aus dem Weg gehen. Es war kein Großeinsatz, kein riesiges Wuseln, aber doch eifriges Schaffen zu erleben.

Für sich allein gemeinsam arbeiten

In (fast) jeder Ecke werkelt jemand konzentriert vor sich hin. An der langen, den historischen Badkabinen zugewandten, Längswand steht alle paar Meter einer und klopft bröckelnden, in Schwimmbadfarbe blau gestrichen Putz ab. Ein anderer fährt das Ergebnis dieser Arbeit in einer Schubkarre zum bereitstehenden Container. Einer von den „Wandspechten“ ist Rainer Mietsch. Er nimmt kurz den Gehörschutz ab und sagt: „Das passiert hier jetzt nicht auf Veranlassung vom Verein. Das ist privat. Ich bin Rastenberger“, erklärt er seine Motivation. Christian Förster, der mit der Schubkarre, nickt.

Jubiläum 2025 und die aktuelle Saison sind gefährdet

Das Waldschwimmbad braucht Hilfe. Vor langer Zeit schon einmal durch bürgerschaftliches Engagement und danach immer wieder in tausenden von Arbeitsstunden durch den Förderverein gerettet, sieht der verein das Bad jetzt „fast an dem gleichen Punkt wie vor 20 Jahren“.

Die dramatische Zustandsbeschreibung: „Ein großer Gesundheitscheck steht an. Dieser entscheidet über den Fortbestand heute und den Erhalt bis zum 100. Geburtstag in 5 Jahren. Darauf wollen – nein, müssen wir – gut vorbereitet sein. Das bedeutet viel zusätzliche Arbeit in den kommenden acht Wochen. Und wie beim richtigen Gesundheitscheck braucht das Herzstück, unser Schwimmbecken, die intensivste Pflege und Vorbereitung, die es je bekommen hat. Wir müssen es vor allen Dingen schaffen, das Becken dicht zu bekommen, sonst ist die Saison 2020 gefährdet. Dafür muss alte Farbe runter, Folie auf alle Fugen geklebt werden, Rohre mit Schiebmuffen versehen werden und ein gründlicher Anstrich mit hochwertiger Farbe aufgebracht werden.“

Es braucht Geld und anpackende Menschen

Jetzt kommt auch noch Corona mit allen Widrigkeiten hinzu, hat den ersten, extra früher ins Jahr als sonst gelegten Einsatz durchkreuzt. Zumindest geschrumpft. Auch die Mitgliederversammlung wurde abgesagt.

Doch die Zeit drängt. Der Verein muss überlegen, wie er in dieser Situation trotzdem alles „gebacken“ kriegt. Material muss beschafft werden. Die Stadt kann mit freien Finanzreserven nicht einspringen. Ein Spendenkonto ist eingerichtet. Bei der Sparkasse Mittelthüringen hat der Verein ein Spendenportal eingerichtet. Das zählte zuletzt 50 Unterstützer, die 6715 von angestrebten 10.000 Euro eingebracht haben. Und wenn das alles klappt, muss trotzdem noch von vielen Leuten gemeinsam angepackt werden.

https://neu.einfach-gut-machen.de/sparkasse-mittelthueringen/project/sanierung-schwimmbecken-100-jahre-waldschwimmbad-2025