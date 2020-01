Alles außer Fichte

Es steht nicht gut um den deutschen Wald. Auch nicht um den im Grünen Herzen. Und erst recht nicht um den Rastenberger Stadtwald. Waldwanderer, Jäger, zufällige Ausflügler schwanken in ihrer Einordnung zwischen Katastrophe, Trauerspiel und Schande. Orkane, vor allem am 18. Januar 2018 Sturmtief „Friederike“, aber auch deren männliches Äquivalent vom 10. März 2019 namens „Eberhard“, Trockenheit und der Borkenkäfer haben ganze Arbeit geleistet.

Dass der Mensch, die Forstwirtschaft, nun rigide eingreift, macht den Anblick nicht besser. Es führt wohl aber kein Weg daran vorbei.

Ursachen von Brachialgewalt

Allein „Friederike“ legte im Rastenberger Revier 6.000 Festmeter Holz um, bilanziert Silke Becker, die für das zuständige Forstamt Bad Berka hier verantwortliche Revierförsterin.

Windbruch in einem Fichtenbestand zwischen Rastenberg und Lossa nach Sturmtief „Friederike“. Foto: Jens König

In einem normalen Jahr erntet man im Rastenberger Wald 2.300 Festmeter. 2019 mussten sogar 10.000 Festmeter, fast ausschließlich Fichten-Totholz nach Borkenkäferbefall, aus dem Wald entfernt werden. „Und wir sind noch nicht fertig. Im Krantal und am Klefferberg sind wir noch nicht weit vorangekommen. Da müssen wir in diesem Winter noch ran“, sagt sie. Jetzt habe man erst einmal einen Cut gemacht. „Die Bedingungen sind beschissen. Der Markt ist am Boden.“ Im Februar sollen die Arbeiten im Wald fortgesetzt werden.

In der letzten Stadtratssitzung vor dem Jahreswechsel, viele Rastenberger waren eigens dafür gekommen, hat sie dafür um Verständnis geworben. Und auch dafür, dass das Holz für lange Zeit an den Waldrändern zwischengelagert wird. „Das ist alles verkauft. es kann aber bis zu einem Jahr dauern, ehe es abgeholt wird.“ Die Engpässe in Transport und Verarbeitung wirken sich aus. „Das ist ärgerlich, sieht nicht schön aus, aber da müssen wir durch“, sagt Silke Becker.

Massenweise liegen Baumstämme zur Abholung bereit. Foto: Armin Burghardt

Sie kündigt zudem an, dass 2020 in die Wegeunterhaltung im Wald investiert werden muss. Die schweren Fahrzeuge, Harvester und Transporter mit bis zu 40 Tonnen Last pro Fuhre, hinterlassen Schäden.

Lob vom Experten

Sönke Lüth, stellvertretender Leiter des Forstamts Bad Berka, attestierte seiner Revierförsterin bei dieser Gelegenheit hohes Engagement und fachliche Kompetenz. Sie handele genau richtig. „Unser Forstamt, die zentrale, sitzt in Bad Berka. Da ist genug Arbeit vor der Tür. Rastenberg ist insofern weit weg vom Schuss und Silke sicher ein Stück weit auf sich allein gestellt.“

Auch Lüth bestätigte die dramatischen Veränderungen. Bis 2015 sei Rastenberg mit seinem Wald quasi „gebenedeit“ gewesen. 2018/2019 stehe für einen Paradigmenwechsel – allerdings nicht einen lokal begrenzten. Die über 20 Jahre andauernde Austrocknung der Böden in weiten Gebieten wirke sich aus. Man müsse von einer teilweisen Tendenz zu einer eher ariden Klimasituation ausgehen. Auf diese veränderten Rahmenbedingungen müsse man sich einstellen. Es gelte, in eine angepasstere Vegetation zu investieren, Waldumbau zu forcieren. „Das muss auch das Forstamt erst lernen“, sagt er. Der Wald werde sich in seinem Aussehen ändern. Es gelte, gemeinsam intelligente Lösungen zu suchen.

Wald taugt nicht länger als Geldsprudel

Das koste auch viel Geld. „Das heißt jetzt nicht, dass die Waldwirtschaft für Rastenberg nun zum chronisch defizitären Haushaltssektor wird. Aber hohe Überschüsse wird es wohl erst einmal nicht mehr geben. Die Zeiten, als nach Abzug aller Kosten Überschüsse von 40.000 bis 60.000 Euro erzielt werden konnten, seien vorbei.

Für die Waldpflege kommt Technik wie diese zum Einsatz.. Foto: Peter Riecke

„Wir stehen mit dem Phänomen nicht allein“, sagt Lüth. Ganz Mitteleuropa sei betroffen, von Nordfrankreich bis zur Ukraine. Plötzlich gebe es da 150 Millionen Festmeter Holz auf dem Markt. Der sei damit zu und einzig die noch relativ gute Konjunktur verhindere ein Zusammenbrechen. „Da wird jetzt auch relativ viel gepokert“, sagt er.

Zum aktuellen Aussehen des Waldes gibt er zu: „Für manche, die andere Bilder gewohnt sind, ist das eine Zumutung. Ganz eindeutig.“ Die Fachleute arbeiteten am Limit. Da geht Erfolg vor Optik.

Soforthilfe vom Land

Ganz spät im alten Jahr gab es noch eine gute Nachricht für den Rastenberger Kommunalwald. Er profitiert von einem 10-Millionen-Soforthilfeprogramm des Freistaats für über einen Hektar Wald besitzende Kommunen, Rastenberg gehören etwa 335 Hektar Wald, die Stadt an der Finne ist damit größter kommunaler Waldbesitzer im Landkreis Sömmerda. Die pauschal ausgereichte Fördersumme beläuft sich damit für Rastenberg auf 36.370 Euro (unsere Zeitung berichtete).

Jeder kann etwas tun

Silke Becker weist auf erste Aktionen hin. Aufforstungen hätten begonnen, zuletzt gefördert auf 0,8 Hektar, in diesem Jahr auf zweimal 0,5 Hektar. Für die nächsten 3 bis 5 Jahre seien weitere Pflanzaktionen geplant. Silke Becker: „Dafür gibt es viel Zuspruch. Die Regelschule Kölleda will zum Beispiel 1000 Pflanzen setzen.“

Dabei will die Rastenberger Revierförsterin nicht auf eine Baumart allein setzen. „Es kann ruhig von allem was sein“, sagt sie. Es gibt nur eine Ausnahme: „Alles außer Fichte!“

Ihre Maxime lautet dabei: Einfach nach vorn gucken. Wir müssen jetzt eh durch!“