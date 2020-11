Kirk Douglas hat an mich gedacht! Kirk Douglas!!! Nicht zu fassen. Ich mochte ihn als „Spartacus“, ich liebte ihn als Vincent van Gogh in „Ein Leben in Leidenschaft“. Seit gestern bin ich nicht mehr nur Fan des mit 103 Jahren im Februar gestorbenen Mimen.

Er hat mir schreiben lassen, nicht mir allein, der gesamten Redaktion. Jetzt frage ich mich, was er, was ihn wohl mit Sömmerda verbindet. Anne Douglas hat uns in seinem posthumen Auftrag angeschrieben. Die Mail hat uns elektrisiert: „Nach dem Tod der Hollywood-Legende Kirk Douglas bestätigen wir, dass Kirk Douglas den größten Teil seines 80-Millionen-Dollar-Vermögens für wohltätige Zwecke hinterlässt“, steht da. Und wir sind tatsächlich unter den Begünstigten! „Kontaktieren Sie mich (Anne Douglas) Familienmitglied, um Ihre Spende zu erhalten.“ Ganz unbedingt werden wir das sofort tun. Meine Güte! Kirk Douglas! Der Mann mit dem markantesten Kinn der Filmgeschichte...