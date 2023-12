„Alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe“

Gedanken zum Wochenende: Pfarrer Johannes Sparsbrod blickt zurück und nach vorn

Vor einigen Tagen sagte eine junge Frau im Supermarkt zu mir: „Herr Pfarrer, von der Liebe gibt es in der Welt viel zu wenig“. Wenn ich auf das vergangene Jahr schaue, dann kann ich diese Stimme gut verstehen. Die Liebe war oft abwesend. Ich denke an den Krieg in der Ukraine, die schockierenden Morde der Hamas in Israel, den Krieg in Gaza… . Und dann sind noch die vielen Herausforderungen in unserem Land. Es ist nicht leicht in dieser Zeit, die Hoffnung auf Zukunft zu bewahren. In diesem Jahr hat uns so vieles atemlos gemacht. Ja, so vieles, was so sicher schien wie eine Bank, ist ins Wanken geraten. Gerade spüre ich, wie verletzlich das Leben ist. Wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. Und wie vermeintliche Sicherheiten sich doch als trügerisch erweisen können.

Pfarrer Johannes Sparsbrod, Erfurt Foto: Fotoatelier Schönstedt / Johannes Sparsbrod

Viele Beziehungen sind angespannt. Wo bleibt da die Liebe? Die Worte der neuen Jahreslosung für 2024 kommen da gerade zur rechten Zeit. „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“, sagt sie, die Stimme aus dem Korintherbrief. Es ist Gottes Stimme. Wenn die Bibel von der Liebe redet, dann geht es nicht um ein Gefühl, sondern um solidarisches Handeln. Das ist nötig angesichts der zunehmenden Polarisierung in unserer Gesellschaft. Sie zeigt sich in der Zerrissenheit zwischen den Lebenswelten.

Mit solidarischem Handeln äußern wir unsere Beziehungsfähigkeit. Gott sucht Beziehungen zu den Menschen. Zu Weihnachten haben wir das wieder gefeiert. Er solidarisiert sich mit denen, die arm dran sind. Er zeigt seine Liebe, die ansteckt und sich ausbreitet. Liebe und Solidarität bringen Menschen miteinander in Beziehungen.

Auch das neue Jahr fordert sicher alle guten Kräfte in uns, sich nicht abzuschotten gegen die Angst vor der Zukunft und das Leid. Und da höre ich eine dritte Stimme. Ich zitiere den jüdischen Publizisten Michel Friedman, der mit Blick auf die AfD sagt: „Für die AfD und ihre Anhänger sind immer mehr Menschen niemand. Die Demokratie braucht Menschen, die für sie kämpfen. Es gibt zu viele Gleichgültige, dekadente Nutznießer der Freiheit.“

Für mich ist diese Stimme wie ein Seismograph. Er zeigt an, wenn Gefahr droht. Die Liebe stellt sich ihr entgegen. Ihr Wesen ist auf gute Beziehungen mit allen angewiesen. Das ist eine große Herausforderung. Aber auch eine tiefe Einsicht. Sie ergreift uns, wo Hilfsbereitschaft, Solidarität, Gemeinschaft, Fürsorge lebendig werden. Da gibt es Menschen, die sich die Hände reichen, die Vertrauen wagen, die teilen und nicht auf ihrer Macht beharren.

Und da spricht zu mir eine vierte Stimme: „Das Gegenteil von der Liebe ist nicht der Hass, das Gegenteil von der Liebe ist die Gleichgültigkeit,“ sagt der Holocaustüberlebende Elie Wiesel. Wir werden gebraucht, wenn sich Menschenverachtung und Hass breit machen. Unsere Liebe ist nötig, um Schwache und Arme zu schützen, um Frieden zu schaffen. Sie muss sich zeigen, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung, unserer Erde, geht. Hier steht viel auf dem Spiel.

„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ Gott möchte das Beste aus uns herauslocken, auch im kommenden Jahr. Dass wir unsere Hoffnungen auf Frieden und ein gutes Leben nicht aufgeben. Unsere Liebe lässt sie konkret werden. Die vier Stimmen sind eine guter Wegweiser durch das neue Jahr 2024. Gesegnete Zeit.