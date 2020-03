In Verdachtsfällen auf das neuartige Coronavirus wird eine Abstrichprobe durchgeführt – in Sömmerda u.a. im MVZ Kielstein, im KMG-Klinikum, im Gesundheitsamt und bei Haus- und Fachärzten – dort vorab telefonisch nachfragen.

Allgemeinverfügung erlassen, aber die ist „light“

Am Freitag (13. März) hat nun auch der Landrats des Landkreises Sömmerda, Harald Henning (CDU), qua Amt das personifizierte Gesundheitsamt, eine sogenannte Allgemeinverfügung zum „Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen“ erlassen. Anlass ist – natürlich – das neuartige Coronavirus und dessen Verbreitung.

Wiewohl es auch gestern bis Redaktionsschluss keinen bestätigten Corona-Fall oder Verdachtsfall im Landkreis gab, war der Handlungsdruck doch zuletzt gewachsen. Unter anderem Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) hatte zum Beispiel im Kreistag am Mittwoch und nochmals im Stadtrat am Donnerstag mit Nachdruck eine Allgemeinverfügung zur Schaffung von Rechtssicherheit für Kommunen und Veranstalter gefordert. Allerdings dürfte er eine weiter gehende Formulierung im Sinn gehabt haben. Der Landrat hatte am Mittwoch noch Klärungsbedarf wegen möglicher finanzieller Konsequenzen verordneter Absagen für den Landkreis geltend gemacht.

Die am Freitag erlassene Sömmerdaer Allgemeinverfügung enthält keinerlei Aussagen zu etwaigen Einschränkungen bei Veranstaltungen. Sie regelt ausschließlich das Verhalten bei Erkrankungen/Symptomen, Verdachtsfällen von Kindern und Jugendlichen, die in Risikogebieten waren.

Welches Kind muss wann zum Arzt?

Zum Schutz der öffentlichen Sicherheit wird im Landkreis Sömmerda nunmehr Schülerinnen und Schülern sowie Kindern bis zur Einschulung, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (festgelegt und ständig aktualisiert durch das Robert-Koch-Institut) aufgehalten haben, für 14 Tage nach ihrer Rückkehr untersagt, eine Schule, eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle zu betreten. Die Personensorgeberechtigten, in der Regel die Eltern, sind dafür verantwortlich. Weiter wird angewiesen, dass die zuvor Genannten bei Erkältungssymptomen (trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Atemprobleme) unverzüglich telefonisch den Hausarzt, den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) und das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda (Telefon 03634 / 354 781) kontaktieren müssen. Sie seien verpflichtet, den direkten Kontakt mit anderen Personen einzustellen. Der Kontakt mit in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen sowie zur Pflege und Versorgung tätigen Personen ist auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. Sie dürfen keine Mittel des öffentlichen Personenverkehrs mehr benutzen. Sollte während der angeordneten häuslichen Absonderung eine medizinische Behandlung erforderlich werden, sind die Personensorgeberechtigten der Personen verpflichtet, den Rettungsdienst sowie die sie versorgende medizinische Einrichtung (z.B. Arztpraxis, Krankenhaus) bereits vorab telefonisch über die Reiseanamnese als Grund für die häusliche Absonderung zu informieren.

Die Allgemeinverfügung gilt bis zum 19. April.

Gesundheitsamt gibt Hinweise für Veranstalter

Bereits am Vortag hatte das Gesundheitsamt durch seine Chefin, Amtsärztin Dagmar Dammers, Hinweise für Veranstalter gegeben, darin aber keine Ver- oder Gebote ausgesprochen. Stattdessen sollen dem Amt Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern gemeldet werden. Das Amt empfiehlt „eine kritische Überprüfung“ aller Veranstaltungen mit hoher Teilnehmerzahl besonders in geschlossenen Räumen und deren zeitliche oder Räumliche Teilung auch unter 500 Personen.

Die Empfehlungen:

Gute Belüftung und desinfizierende Reinigung absichern

Möglichkeit zur Händedesinfektion gewähren und kommunizieren

Bei erhöhtem Infektionsrisiko (z.B. bei Tanzveranstaltungen) oder bei erhöhtem Risiko für den Teilnehmerkreis (ältere Menschen) unter Einwilligung (Datenschutz) Personaldaten erfassen

Am Einlass auf krankheitsverdächtige Besucher achten und diese gegebenenfalls abweisen

Hygienetipps aushängen