Allianz „Thüringer Becken“ hat große Pläne für 2024

Landkreis. Die Verbandsversammlung beschließt die Fortsetzung der „Allianz Thüringer Becken“-Olympiade sowie den Bau innovativer Radweg-Rastplätze.

Die interkommunale Allianz „Thüringer Becken“ hat in ihrer Verbandsversammlung am 28. September den Haushalt für 2024 beschlossen und zwei große Projekte für das kommende Jahr geplant. Nach einer erfolgreichen „Allianz Thüringer Becken“-Olympiade 2022 wird diese erneut am 15. Juni 2024 im Kurt-Neubert-Sportpark Sömmerda stattfinden. Zudem sind fünf innovative Rastplätze an Radwegen durch die Kommunen geplant.

Beim sportlichen Wettstreit der Olympiade treten die Allianz-Kommunen (Sömmerda, Kindelbrück, Straußfurt, Buttstädt und Rastenberg) gegeneinander an, informiert die Allianz weiter. Letztjähriger Sieger war die Gemeinde Straußfurt, die prozentual zur Einwohnerzahl die meisten Punkte erreicht hatte. Genauere Details zur Olympiade 2024 werden noch ausgearbeitet. Fest steht, dass es wieder um die sportlichen Leistungen der Teilnehmenden gehen wird, aber auch einige Neuerungen geplant sind.

Während der Rast das Handy laden

Im schönen Thüringer Becken werde man in Zukunft an fünf neuen Rastplätzen nicht nur die Natur genießen, sondern auch elektronische Geräte aufladen können, heißt es weiter. Außerdem wurde beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ein Fördermittelantrag eingereicht, um die Plätze mit Informationen zur jeweiligen Region zu versehen. Diese sollen das Interesse für die Standorte wecken, zudem erhält man dort Tipps für Ziele in der Umgebung, welche per Rad oder zu Fuß erreichbar sind.

Zwar ist die finanzielle Umsetzung noch nicht vollständig geklärt, aber Hendrik Blose, stellvertretender Verbandsvorsitzender und Leiter der Sitzung, freut sich trotzdem, greifbare Projekte für die absehbare Zukunft ankündigen zu können.