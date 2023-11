Sabine und Andreas Florian stecken mitten in den Vorbereitungen für ihren Auftritt am 10. Dezember zum Sömmerdaer Weihnachtsmarkt. Der Zyliner und die Trommel für den Nussknacker sind schon gebastelt. Ebenso die Schuhe der Who und das Körbchen, das randvoll mit Süßigkeiten gefüllt wird.