Landrat Harald Henning hat langjährig Aktive mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Unsere Zeitung stellt sie vor:

30 Jahre sind eine lange Zeit. In 30 Jahren kann viel passieren. Nur gut, dass Jürgen Fechtner eine so treue Seele ist. Denn seit 30 Jahren, also seit dessen Gründung, arbeitet er verlässlich und engagiert im Vorstand des SV „Helbe 90“ Nausiß mit und hat vor 6 Jahren sogar den Vereinsvorsitz übernommen. Sowohl beim Aufbau des Vereinslebens als auch beim Aufbau des Vereinsheimes stand Jürgen Fechtner seinen Vereinskollegen und -kolleginnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und versuchte, für jedes anstehende Problem eine Lösung zu finden. Um die Klempnerarbeiten bei der Sanierung des Vereinsdomizils im Sanitärbereich und der Küche hat er sich quasi im Alleingang gekümmert. Aber auch in sportlicher Hinsicht war auf Jürgen Fechtner immer Verlass. Als kompetenter und erfahrener Wettkampfrichter hat er zahlreiche Wettkämpfe geleitet und begleitet.