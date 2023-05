Alte Hexen und neues Leben

Andacht zum Wochenende: Joachim Salomon, Vertretungspfarrer aus Günstedt, über Frühlingsbräuche

An diesem langen Wochenende ist wieder eine Menge los im Harz. Bei den Walpurgisfeiern wird so manche Hexe zu sehen sein. Auch Maifeuer werden brennen, aber nicht die Hexen, die natürlich nur als solche verkleidet sind. Es ist eine bis in vorchristliche Zeiten zurückgehende Tradition, mit der man böse Geister vertreiben, den Frühling begrüßen und dem Germanengott Wodan bzw. Odin Opfergaben bringen wollte. Wer an diesem Spektakel Gefallen findet, sollte nicht vergessen, dass hierzulande unter Mitwirkung der Kirchen bis ins 18. Jahrhundert hinein die sogenannten Hexen auch brannten, zehntausende Frauen und Mädchen und manchmal auch Männer. Anderswo in der Welt soll das heute noch vorkommen.

Was wird eigentlich in der derzeit so intensiv geführten Antidiskriminierungsdebatte zum Hexenkult gesagt? Wenn der früher so genannte süße Mohrenkopf nun Schokokuss heißen soll, müsste man dann zum Hexenkräuterschnaps nicht Omatropfen oder so was sagen?

Joachim Salomon, Vertretungspfarrer aus Günstedt. Foto: Joachim Salomon

Die Walburga, nach der die Nacht in den Mai genannt wird, hatte mit diesem mörderischen Treiben nichts zu tun. Als vermutliche englische Königstochter und Nichte des hierzulande so bekannten Bonifatius kam sie wohl um 735 ins heutige Deutschland, Wunder werden ihr nachgesagt, sie lebte in Klöstern und war als Missionarin tätig. Sie starb um das Jahr 780 und wurde knapp 100 Jahre später vom Papst heilig gesprochen. Gar nicht so weit von hier, in Großengottern, ist eine Kirche nach ihr benannt.

Viele Jahre später flogen für einige Zeit keine Hexen auf ihren Besen zum Brocken. Mit etwas mehr Schwung wären sie beim „Klassenfeind“ gelandet. Und auch das christliche Leben inner- und außerhalb der Klöster sollte an Bedeutung verlieren. Am ersten Mai wurden blaue Hemden und rote Nelken getragen, das Symbol der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Adlige in Frankreich trugen sie bereits auf dem Weg zur Guillotine und Soldaten steckten sie in Portugal in ihre Gewehrläufe. Die Blauhemden landeten in den Müllsäcken der Vergangenheit.

In diesen Tagen begegnet uns diese vielfältige Geschichte: Glaube und Aberglaube, Frauenhass, Hoffnungen und Versagen. Kann die Welt besser werden? „Es kömmt darauf an, sie zu verändern,“ sagte Karl Marx in der 11. Feuerbach-These. Mit blauen Hemden und roten Nelken hat das schon mal nicht geklappt. Kartoffelbrei auf einem Monet-Gemälde wird die Welt auch nicht verändern. Und die noch tanzenden und feuerlegenden Hexeriche dieser Welt zerstören, was engagierte und friedliebende Weltverbesserer aufzubauen versuchen. Wir werden die Welt wohl nicht retten können.

„Jubilate“ heißt dieser Sonntag, aber zum Jubeln ist den meisten Menschen dieser Welt nicht. Es geht jetzt drei Wochen nach Ostern einerseits um die bereits von Gott geschaffene Welt, in der alles vergänglich ist, nicht zuletzt wir selbst. Zum anderen um den neuen Himmel und die neue Erde, die mehrmals in der Bibel erwähnt werden (Jes. 65,17; 2.Petr. 3,13; Offb. 21,1) und die uns versprochen sind. Das ist weit mehr als Geschichtskosmetik oder Weltveränderung. Das Alte wird zurückbleiben. Der Tod verliert seine Macht und seine Endgültigkeit. Ganz ähnlich hört es sich im Spruch der neuen Woche an. „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur (also neu geschaffen); das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ Sich an den Auferstandenen gebunden zu wissen, führt in ein neues Leben.

Die Natur blüht jetzt auf. Erfreuen wir uns, wenn es uns möglich ist, des gegenwärtigen, auf jeden Fall des auf uns zukommenden Lebens. Jubilate!