Alte Wohngebäude und Bäume weichen

Nur ein Schutthaufen ist noch übrig vom Wohnhaus Karl-Marx-Straße 19. In den vergangenen Wochen wurde das betagte Gebäude an der Einmündung zur Prof.-Semmelweis-Straße zurückgebaut und abgerissen. Gegenwärtig wird die Fläche beräumt und für eine spätere Neubebauung vorbereitet.

Wie zwei baugleiche Mehrfamilienhäuser gehört es zum Bestand der Wohnungsgesellschaft Sömmerda (WGS). Die insgesamt drei im Jahr 1938 errichteten Gebäude bedurften einer umfassenden Sanierung. „Die Bausubstanz ist nicht erhaltungswürdig“, weiß WGS-Geschäftsführerin Monika Berl.

Das habe ein Gutachten nach der Untersuchung durch Experten ergeben. Wohnung für Wohnung werde in den zum Großteil schon unbewohnten Altbauten leergezogen. „Wenn für alle Mieter entsprechender Wohnraum gefunden ist, erfolgt der Abriss“, blickt Berl voraus. Später erfolge eine Neubebauung.

Mit Blick auf deutlich höhere Mieten in neuen Wohnhäusern gibt die Geschäftsführerin zu bedenken, dass knapp die Hälfte des Wohnungsbestandes der WGS preiswerter Wohnraum mit Mieten unter 5 Euro netto pro Quadratmeter ist. Investiert werde im kommenden Jahr auch in den Alt-Bestand in der Lucas-Cranach-Straße. Vorerst in den Hausnummern 98 bis 104 werden die Fenster ausgetauscht.

In drei Jahresscheiben soll es damit weitergehen, so dass insgesamt 120 Wohnungen eine neue Verglasung erhalten. „Kürzlich sind in diesem Bereich sieben Pappeln gefällt worden“, berichtet die WGS-Chefin. Das habe nicht allen gefallen. Allerdings war Gefahr in Verzug. Die Trockenheit hatte den betagten Bäumen arg zugesetzt und Äste brechen lassen. Die Feuerwehr war zu Sicherungsmaßnahmen mehrfach vor Ort. Eine Kronensicherung wäre zu teuer gekommen.

Für die neuen Wohnhäuser mit Hausnummer 4 und 6 in der Heinrich-Heine-Straße soll der Spatenstich im Frühjahr erfolgen.

Die Baugenehmigung sei da und die Ausschreibung in Vorbereitung, so Monika Berl.