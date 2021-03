Altes Amtsgericht in Buttstädt öffnet Türen

Noch immer erzählen Generationen von ihren Erlebnissen im ehemaligen Internat, dem Alten Amtsgericht in Buttstädt. Am 10. April besteht in der Zeit 13 bis 17 Uhr noch einmal die Möglichkeit, das Haus zu bestaunen, bevor es saniert wird. Wie der ASB-Kreisverband Sömmerda als Veranstalter informiert, ist die Besichtigung nur in geführten Gruppen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Eintritt ist nur mit Maske und unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygienebedingungen und Abstandsregeln möglich. Anmeldung unter Telefon: 03634/32 09 70.