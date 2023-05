Die Aktion regt dazu an, aufs Rad zu steigen.

Am Samstag beginnt das Stadtradeln in Sömmerda

Sömmerda. Die Kreisstadt beteiligt sich an der bundesweiten Aktion, Kilometer-Erfassungsbögen gibt es in der Tourist-Information.

Am Samstag beginnt die bundesweite Aktion Stadtradeln, an der sich auch Sömmerda beteiligt. Ziel ist es, dass im Zeitraum vom 13. Mai bis 3. Juni 2023 so viele Menschen wie möglich aufs Rad steigen und Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen und somit Kilometer sammeln. Sei es etwa der Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Training im Verein.

Die Teilnehmer müssen nicht ausschließlich Sömmerdaer sein, informiert die Stadtverwaltung. Mitmachen könne jeder, der in der Kreisstadt wohnt, hier arbeitet, hier zur Schule geht oder einem Sömmerdaer Verein angehört.

Unter https://www.stadtradeln.de/registrieren können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team ihrer Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Alle wichtigen Hinweise zur Anmeldung und zum Ablauf sind dort detailliert erläutert.

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter stadtradeln.de eingetragen werden. Radelnde ohne Internetzugang können in der Tourist-Information in Sömmerda in der Marktstraße den Kilometer-Erfassungsbogen abholen und diesen auch dort wöchentlich abgeben.