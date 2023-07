Ambitionierte Pläne in der Hohen Schrecke

Hohe Schrecke. Ministerin Susanna Karawanskij informiert sich über Projekte und bestehenden Förderbedarf im Kreis Sömmerda.

Über verschiedene Initiativen in der Hohen Schrecke, in die unter anderen auch Rastenberg, Bachra, Beichlingen, Großmonra, Ostramondra eingebunden sind, informierte sich Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) innerhalb ihrer Sommertour. Eines der Projekte ist die Saftkellerei im Bahnhof Donndorf. Während des Treffens dort brachten Dagmar Dittmer und Christina Semper den Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“ in den Fokus.

Das Projekt sucht nach einer Anschlussförderung ab 2024 und hat ambitionierte Pläne zur nachhaltigen Mobilität im ländlichen Raum, zur wohnortnahen Versorgung sowie zur Stärkung regionaler Wirtschafts- und Produktionskreisläufe im Rahmen der „Zukunftsstrategie Hohe Schrecke“, teilte der Verein mit. Diese Vorhaben sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

„Der Besuch der Ministerin bot eine ausgezeichnete Gelegenheit für offene und konstruktive Gespräche zwischen den örtlichen Akteuren und dem Thüringer Ministerium. Susanna Karawanskij zeigte großes Interesse an den Anliegen und Herausforderungen der Region und bot die Unterstützung Ihres Ministeriums bei der Umsetzung der Projekte an“, schätzt Christina Semper vom Regionalmanagement „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“ ein.

Erste Station auf der Tour der Ministerin war die Ländliche Heimvolkshochschule in Donndorf gewesen, die sich der Erwachsenenbildung verschrieben hat. Welche (finanziellen) Unwägbarkeiten das für die Einrichtung birgt, darüber erzählten Leitung und Kümmerer des Klosters. Die Arbeit auf dem Kloster Donndorf lebt auch von Fördermitteln, von Land oder EU. Etwa 200 Kurse finden im Kloster statt. Gäste können dazu in 36 Zimmern übernachten.