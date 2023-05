Amerikanischer Gitarren-Rock als Livemusik im Piano

Sömmerda. Livemusik ist am Mittwoch, 17. Mai, wieder in der Location Piano in Sömmerda zu erleben, diesmal mit einer Band aus den USA.

Livemusik ist am Mittwoch, 17. Mai, wieder in der Location Piano in Sömmerda zu erleben, diesmal mit einer Band aus den USA. Die Allen Forrester Band ist das neue gemeinsame Projekt der beiden New Yorker Gitarristen Ben Forrester und Josh Allen, erklärt Veranstalter Willi Woigk.

Geprägt von den Pionieren des Southern Rock wie der Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd und Marshall Tucker verpassen die beiden dem klassischen Twin-Guitar-Sound einen neuen Anstrich und verbinden ihre Einflüsse zu einem einzigartigen Mix aus Blues und Rock. Gemeinsam können die beiden auf ein breites Repertoire aus eigenen Songs und originellen Cover-Versionen zurückgreifen, in denen sie ihren musikalischen Wurzeln Raum geben. Karten für das Konzert ab 20 Uhr gibt es im Vorverkauf sowie an der Abendkasse im Piano.