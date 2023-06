An Sommer-Samstagen erklingt die Orgel in Sömmerda

Die Orgel in der Kirche St. Bonifatius in Sömmerda wird an den Juli-Samstagen erklingen.

Sömmerda. Vier Termine sind im Juli in der Bonifatiuskirche geplant.

Cosima Schreier, Kantorin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda, hat unter dem Namen „Orgel-Sommer-Samstage“ eine kleine Konzertreihe ins Leben gerufen, die am 17. Juni begann und auch im Juli mehrere Termine bietet. Die Kantorin sieht sie als eine kleinere regionale Variante des Thüringer Orgelsommers im Bereich Sömmerda-Kölleda.

Organisten und Organistinnen aus der Region lassen neben der Bonifatiuskirche-Orgel und der Orgel in der katholischen Kirche in Sömmerda auch das Instrument in der Wippertuskirche Kölleda ertönen. Jeweils um 16 Uhr wird so ein farbenreiches Musikerlebnis zum Ausklang der Sommer-Samstage geboten.

Am 1. Juli und am 8. Juli spielt Cosima Schreier in der Evangelischen Bonifatiuskirche Sömmerda. Sie freut sich, dass die Orgel dort nach einer langen Zeit der Bauarbeiten dort wieder mit ihren üppigen Klangfarben den Raum füllt. Am 22. Juli wird Michael Stemmer in der Bonifatiuskirche Sömmerda spielen und am 29. Juli an gleicher Stelle Chris Rodrian.

Im August sind vier weitere Termine geplant, den Abschluss bildet am 26. August ein Konzert für Orgel und Violine in der Wippertuskirche Kölleda.