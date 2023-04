Andacht zum Wochenende aus Sömmerda: Fahrplanwechsel

Ralf Ossa, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Sömmerda und Erfurt/ Baptisten über den Zug des Lebens

Ein Fahrplanwechsel bei der Bahn bringt mitunter veränderte Verbindungen und Zeiten. Unser Leben scheint dagegen nur einen Fahrplan zu kennen. So unterschiedlich die Züge und die Gleise auch sind, sprich unsere Lebensgeschichten verlaufen, sie münden alle in den Zielbahnhof „Tod“ ein.

Müssen wir uns mit dem Tod anfreunden? Aber was ist das für ein Freund, der unser Leben zerstört und tiefe Lücken reißt! Ignorieren Sie da den Tod lieber, halten sich fit und setzen sich stetig neue Ziele? Die Waggons mögen noch so bunt und die Strecke schön sein; der Zug rollt doch von der Wiege zum Grab. „Betriebsstörungen“ wie Corona erzwingen einen Halt auf freier Strecke. Zeit zu fragen: Was ist wirklich wichtig? Wohin geht die Reise? Ist der Tod ein Sackbahnhof? Führen die Gleise noch weiter?

Ralf-Detlef Ossa, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden Erfurt und Sömmerda Foto: Mario Tzschirntsch

Der Tod ist nicht der Zielbahnhof, den Gott für unser Leben geplant hat. Das Misstrauen Gott gegenüber brachte die fatale Weichenstellung, die unseren Zug des Lebens auf das Gleis des Todes führte. So erzählt es die Bibel. Doch Gott will sein ewiges Leben mit uns zu teilen. Können wir uns darauf verlassen? Der Apostel Paulus jubelt: Ja! Denn Gott hat neue Tatsachen geschaffen: Er hat Jesus Christus von den Toten auferweckt! (1. Korinther 15,20) Er hat den Sackbahnhof des Todes geöffnet und das Gleis, das weiterführt gelegt. Die Verbindung zu Gott, zum ewigen Leben steht! Was für ein Projekt! „Stuttgart 21“ führt vor Augen, was es erfordert, einen lange bestehenden Sackbahnhof zum Durchgangsbahnhof umzugestalten.

Wie viel mehr erforderte es, den Tod zu überwinden! Jesus ließ sich dafür auf Gottes Liebe fest- und ans Kreuz nageln. Das war die Hölle, doch er wagte Gottes Liebe zu vertrauen. Selbst als er sich von Gott verlassen fühlte, verließ er sich auf ihn und starb. War das das Ende? „Nein!“ sagt eine nicht abreißende Kette von Zeugen: „Jesus ist vom Tod auferstanden! Er lebt!“ Seit Ostern gilt der Fahrplan des Lebens – Zielbahnhof Gott, das ewige Leben!

Ist das wahr? Könnten die Anhänger von Jesus nicht seine Leiche gestohlen haben? Alles wäre ein dreister Betrug! Oder haben sie sich selbst eingeredet, das Leben, das Jesus lebte, ginge weiter, weil sie mit dem Verlust nicht klar kamen?

Fakt ist: Das Grab von Jesus war am Ostermorgen leer, sonst hätten seine Gegner die Aussage: „Jesus ist auferstanden!“ sofort gekontert: „Sehr her, hier liegt die Leiche!“. Bleibt die Möglichkeit des Betrugs: Sagen die Zeugen die Wahrheit?

In der Bibel finden sich lange vor Jesus Hinweise auf seine Kreuzigung und Auferstehung. Sie ist also der erste Zeuge. Das gibt zu denken, ebenso die große Zahl an Augenzeugen: Zuerst die Frauen, die Jesus am leeren Grab begegneten, dann Petrus, der Kreis der Jesusschüler, Jakobus und alle Apostel, einmal 500 Menschen auf einmal. Sie alle haben Jesus gesehen. Paulus merkte dazu an: Die meisten leben noch! Sprich: ihr könnt sie noch selbst fragen. (1. Korinther 15,6)

Überhaupt Paulus! Die Begegnung mit Jesus hatte aus dem Verfolger der Jesusgemeinde einen Jesusnachfolger gemacht. Er war wie all die anderen Augenzeugen bereit, mit seinem Leben für die Auferstehung von Jesus einzustehen. Würden sie für eine dreiste Lüge sterben? Doch was tun Sie, wenn Gott an einem Knotenpunkt ihres Lebens zum Zug kommt und sie einlädt in sein Leben einzusteigen? Steigen sie um? Der Fahrplan lautet: Jesus lebt, mit ihm auch ich.