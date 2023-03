Andacht zum Wochenende im Kreis Sömmerda: Wir sind über den Berg

Halbzeiten lassen sich nicht immer leicht bemessen, meint Joachim Salomon.

Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Nein, wir sind nicht beim Fußball, sondern mitten in der Passionszeit. Gemeint sind die gut sieben Wochen von Aschermittwoch bis zum Samstag vor Ostern, welche an den Leidensweg Jesu erinnern.

Joachim Salomon, Vertretungspfarrer aus Günstedt Foto: Joachim Salomon

Passion heißt Leiden. Nun ist auf dem Weg nach Ostern die Hälfte geschafft. Bergfest sozusagen. Wer wie ich ein bisschen fastet, sollte jetzt nicht damit aufhören. Auch wer die Hälfte einer Ausbildungszeit geschafft hat, möge diese Zeit zu Ende bringen. Berge werden in der Bibel oft erwähnt als ein Ort, wo man Gott recht nahe kommt. Auf dem Berg angekommen zu sein, heißt aber auch, noch ein gutes Stück des Weges vor sich zu haben, auf der man Gottes Nähe vermissen kann.

Nicht alle Halbzeiten lassen sich so gut berechnen wie beim Fußballspiel oder einer Ausbildungszeit. Wann haben wir die Hälfte unseres Lebens erreicht? Das sagen uns Statistiken nur allgemein. Bei Männern sind es 39,3, bei Frauen 41,7 Lebensjahre. Früher war das schon mehr als die ganze Lebenserwartung. Niemand weiß, wann er oder sie aus dieser Welt gerufen wird. Auch andere Zeitabschnitte im Leben sind unklar. Wie lange muss ich mich noch mit dieser oder jener Krankheit herumplagen? Wann habe ich endlich geschafft, was ich schon so lange vorhabe? Bin ich, was meine jetzigen Probleme angeht, endlich mal über’n Berg?

Da will die Zeit ausgehalten und doch gestaltet werden. Natürlich wäre das viel einfacher, hätten wir genaue Wegmarken. Doch so einfach macht Gott es uns nicht. Da sind An- und Abstiege, schwerere und leichtere Wegstrecken. Erleben wir schöne Zeiten wie einen Urlaub, tut so ein Bergfest schon mal weh, weil die Hälfte bereits um ist.

Das Leben hat seine Hochzeiten und Durststrecken und Halbzeiten, in denen es besser oder schlechter sein könnte.

Ein jegliches hat seine Zeit, so heißt es in der Bibel. Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde, Weinen und Lachen, Klagen und Tanzen haben ihre Zeit.

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in der Menschen Herz gelegt; nur dass dieser nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende (nach Prediger 3). Und der König David soll gesungen haben: „Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen.“ (Psalm 31,15/16.) Das ist wie eine Einladung, uns der großen Zeit anzuvertrauen, die unsere kleine Zeit umschließt.

Eine Kantate von Johann Sebastian Bach beginnt mit den Sätzen: „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. In ihm leben und sind wir, solange er will. In ihm sterben wir zur rechten Zeit, wenn er will.“

Gott pfeift unser Leben an und ab. Dazwischen haben wir es mit so manchen Gegenspielern zu tun, sind mal spielbestimmend, dann wieder unter Druck; die Tore sind aber nicht entscheidend. Wer sich Gottes Zeit anvertraut, gewinnt das Spiel, ist über den Berg, erreicht eine neue (Halb-)Zeit, die nicht mehr abgepfiffen wird. Das wird dann ein Heimspiel sein.

In der zweiten Hälfte der Passionszeit ist es nun nicht mehr weit bis Ostern, dem tiefsten Geheimnis des Glaubens, dem Fest des Lebens. In der Auferweckung Jesu vollbringt Gott eine neue Schöpfung. Der Tod hat sein Bergfest hinter sich. Er wird noch so manches Tor schießen und uns aus dem Leben reißen, doch dann sieht er die rote Karte. Für das Leben bei Gott ist er gesperrt.

Der Sonntag jetzt heißt Lätare, freut euch, und wird schon mal kleines Ostern genannt. Weil wir über den Berg sind. Bleiben Sie behütet und gesegnet.