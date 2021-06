Andacht zum Wochenende: Strebt nach der Liebe, nicht nach den Lügen

Günstedt. Andacht zum Wochenende: Joachim Salomon, Vertretungspfarrer aus Günstedt

An meine Taufe kann ich mich nicht erinnern. Ich war noch zu klein. Später habe ich mir oft „meinen“ Taufstein angesehen. Einige der darin getauften Kinder wurden später berühmt: Richard Wagner und Karl Liebknecht. Zuvor waren schon elf Kinder Johann Sebastian Bachs hineingehalten worden. Schließlich sagte einer, ebenfalls dort getauft, vor genau 60 Jahren einen Satz, der in die Geschichte einging: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“. Eine Lüge, wie sich bald herausstellte.

Vielleicht hätte man es schon damals merken können, denn nach einer „Mauer“ wurde Walter Ulbricht gar nicht gefragt, sondern nach der „Staatsgrenze am Brandenburger Tor“. Manchmal liegt die Wahrheit oder die Unwahrheit zwischen den Zeilen. Oder sie liegen zwischen den Worten, wenn wir miteinander reden und diskutieren, nicht alles zugeben, im Unklaren bleiben, unser Gegenüber auf eine falsche Spur locken oder eine unangenehme Wahrheit ganz verschweigen. Diese auszuhalten und auszusprechen mag in der Tat manchmal schwer sein.

Lügen haben kurze Beine, so ein altes Sprichwort, hinsichtlich der Mauer waren sie nicht einmal zwei Monate kurz. Also doch „ehrlich währt am längsten?“ Mark Twain ergänzt hier: „Mit dem Schein der Ehrlichkeit kommt man oft sechsmal so weit“. Ehrlichkeit und Wahrheit haben es in der Welt wohl immer schon recht schwer gehabt. Nicht umsonst gibt es das achte Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden.

Grundlage unseres Zusammenlebens ist das Vertrauen. Es beginnt in Partnerschaft und Familie und geht über den Freundeskreis, die Arbeit und das öffentliche Leben bis hin zu den Politikern und allen, die das Sagen haben in der Öffentlichkeit. Gemeinschaften und Gemeinwesen funktionieren ja wie ein Netzwerk. Wenn man sich aufeinander verlassen kann, ist es dicht gewebt. Lügen und Misstrauen machen es dünnmaschig und löchrig. „Strebt nach der Liebe“, heißt es in der Bibel (1. Kor. 14,1), und diese Worte werden in unseren evangelischen Gottesdiensten an diesem Wochenende zu hören sein.

Über 300 mal ist in der Bibel von der Liebe und vom Lieben die Rede. Auch sie ist unerlässlich für unser Zusammenleben. Wenn die Bibel von Liebe spricht, ist meistens von der Nächstenliebe die Rede. Die Gemeinden damals waren noch jung und instabil, von kultureller und sprachlicher Vielfalt geprägt. Man musste zusammenfinden und so etwas wie eine gemeinsame Sprache finden, respektvoll miteinander sprechen und umgehen und eben nicht „falsch Zeugnis reden“.

Im Sonntagstext werden die prophetische und die Zungenrede erwähnt. Manche hörten sich offenbar auch gerne selber reden. Wie dem auch sei, „strebt nach Liebe“, das ist hier wie da, in der Partnerschaft und in einer Gemeinschaft, harte Arbeit, dazu braucht es Ehrlichkeit und Vertrauen und die Abkehr von Selbstbetrug und Lüge.

Leben kann nur gelingen, wo wir uns aufeinander verlassen können. In einem wahrhaftigen Füreinander fühlen wir uns einander nah und dem Himmel nahe. Bevor Jesus in diesen aufstieg, sagte er zu seinen Jüngern und zu uns: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Es sind seine und die letzten Worte im Matthäusevangelium, die bei jeder Taufe gelesen werden.

Um uns daran zu erinnern, bleiben die Taufsteine immer in den Kirchen stehen. Jesus hat keine Mauern errichtet, hatte auch nie die Absicht dazu, er hat mit seiner Liebe Mauern zum Einsturz gebracht und für uns den Himmel geöffnet. Das ist keine Lüge! Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund!