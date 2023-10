Angetrunkener Autofahrer nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Zu einem Unfall an einem Sömmerdaer Kreisverkehr rückte die Polizei aus.

Sömmerda. In einem Kreisverkehr in Sömmerda kam es zum Unfall. Dem Verursacher droht doppelter Ärger.

Die Vorfahrt genommen hat ein 55-jähriger Autofahrer einem 57-jährigen Motorradfahrer in einem Kreisverkehr in Sömmerda. Wie Zeugen berichteten, befuhren beide kurze Zeit am frühen Freitagmorgen nebeneinander den Kreisel, bevor es zu einer Berührung kam und der Zweiradfahrer zu Fall kam. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

An den beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 6000 Euro. Auf den unaufmerksamen Autofahrer kommt noch mehr Ärger zu. Also die Polizei den Unfall aufnahm, verdächtigten die Beamten ihn, Alkohol getrunken zu haben. Tatsächlich ergab ein vor Ort durchgeführter Atemtest 0,7 Promille.