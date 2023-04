Anmeldung der Schulanfänger im Landkreis Sömmerda

In Verbindung mit der Schulanmeldung steht eine Schuleingangsuntersuchung an.

Landkreis. Termin für Erstklässler des Schuljahres 2024/25 ist am 8. und 9. Mai 2023.

Für Schulanfänger des Schuljahres 2024 und 2025 an den Staatlichen Grundschulen und der Gemeinschaftsschule des Landkreises Sömmerda steht bereits jetzt die Anmeldung bevor. Sie findet nach Informationen des Landratsamts am Montag, 8. Mai und Dienstag, 9. Mai 2023 jeweils von 14 bis 18 Uhr an der jeweiligen zuständigen Schule statt. Die Anmeldungen erfolgen persönlich in den Schulsekretariaten, heißt es.

Eltern sollten beachten, dass bei der Anmeldung die Geburtsurkunde vorzulegen ist, beide Sorgeberechtigte müssen der Schulanmeldung zustimmen. Ist ein Sorgeberechtigter verhindert, so muss den Angaben zufolge vom anderen Sorgeberechtigten eine Vollmacht (formlos) vorgelegt werden. Alleinerziehende, Lebensgemeinschaften oder andere Sorgeberechtigte müssen dies der Schule nachweisen.

Über Gastschulanträge wird erst später entschieden

Für alle Kinder, die am 1. August 2024 sechs Jahre alt sind, besteht laut Thüringer Schulgesetz Schulpflicht. Sie sind entsprechend ihrem Wohnsitz in einer für ihren Schulbezirk zuständigen Staatlichen Grundschule oder an einer freien Schule anzumelden. Die Einzugsbereiche der Schulen sind im Schulnetzplan aufgeführt. Wer sein Kind in eine Schule außerhalb des Schulbezirkes schicken möchte, muss es trotzdem an der zuständigen Grundschule anmelden und zusätzlich einen Gastschulantrag stellen, über den frühestens im März 2024 entschieden wird.

Kinder, die am 30. Juni 2024 mindestens fünf Jahre alt sind, können auf Antrag der Eltern vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung im Benehmen mit dem Schularzt, so das Landratsamt.

In Verbindung mit der Schulanmeldung steht auch eine Untersuchung im Gesundheitsamt an, über die Termine dafür werden die Eltern schriftlich informiert.