Anmeldung für Benefizlauf in Sömmerda läuft

Sömmerda. Der Verein Run4Kids bereitet die 4. Auflage vor.

Beim Spargelstech-Wettbewerb des Sömmerdaer Vereins „Run4Kids“ im Mai in Kutzleben hat sich Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) zusammen mit Feuerwehrfrau Susanne Mund für todkranke Kinder und deren Familien stark gemacht. Damit nicht genug: Beim 4. Benefizlauf, den der Verein am 18. September zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland im Sömmerdaer Stadtpark austrägt, wird der Politiker nicht nur die Schirmherrschaft übernehmen, er wird auch selbst antreten. Im „Firefighter Run“, das heißt in voller Feuerwehrmontur, wird er an den Start gehen und den Wettlauf über zwei Kilometer absolvieren.

Wie der Verein informiert, ist die Anmeldung für den 4. Benefizlauf bereits möglich. Die Teilnehmer können sich in insgesamt sechs unterschiedlichen Kategorien sportlich beweisen. Darunter gibt es zwei, sechs und acht Kilometer-Läufe für Erwachsene genauso wie eine Acht-Kilometer-Staffel für vier Teilnehmer. Auch Jugendfeuerwehren sind zur Teilnahme aufgerufen. Das Hindernis-Team des Vereins sei schon fleißig bei der Planung der Strecke. Die Teilnehmer können gespannt sein, heißt es auf der Homepage des Vereins.

Bei der 3. Auflage im vergangenen Jahr waren insgesamt 400 Läufer an den Start gegangen. Die Aktion brachte 11.111 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland ein. Hinzu kamen weitere 25.000 Euro, die Feuerwehrmann Mario Schnepf bei seinem Spendenmarsch gesammelt hatte.

Anmeldung unter: www.run4kids-soem.de