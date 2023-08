Anti-Drogen-Zug macht wieder Halt in Sömmerda

Sömmerda. Für eindrucksvolle Aufklärung steht der „Revolution Train“. Der Anti-Drogen-Zug kommt erneut nach Sömmerda.

„Was tun Sie dafür, dass Ihre Kinder keine Drogen nehmen?“ Diese Frage stellt das Drogenpräventionsprojekt „Revolution Train“ von Projektleiter Pavel Tuma. Seit 2018 hat der Anti-Drogen-Zug in Sömmerda bei vier Halts über 3000 Besucher erreicht, darunter mehr als 2000 Jugendliche.

Der „Revolution Train“ ist ein einzigartiges Projekt, das über Drogenkonsum und dessen Folgen aufklärt. Mit allen Sinnen wird die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte eines Freundeskreises erlebt. Was mit einer Zigarette und einer kleinen Liebesgeschichte beginnt, spitzt sich immer mehr zu. Die Besucherinnen und Besucherinnen können den Verlauf der Geschichte sehen, hören, riechen und fühlen, denn in jedem Zugabteil wird eine Episode der Geschichte lebendig.

Diese Form der Aufklärung über Drogen ist weltweit einmalig. Vor allem junge Menschen im Alter von 12 bis 17 Jahre können so tiefer in das Thema einsteigen und es interaktiv miterleben. In den Schulen wird das Thema zuvor bereits aufgegriffen. Schülerinnen und Schüler werden weder im Zug noch im Anschluss allein gelassen. Im Vorfeld geschulte Fachkräfte begleiten sie. Vor dem Zug gibt es Aktions- und Informationsstände mit Fachpersonal. Nachschulungen in den Klassen schließen sich an.

Der 2018 gegründete Arbeitskreis Sucht im Landkreis Sömmerda erarbeitete das Rahmenprogramm. Neben der Aufklärung verfolgt der Arbeitskreis das Ziel, als starkes Netzwerk den individuellen und gesellschaftlichen Folgen des Drogenmissbrauchs entgegenzuwirken.

2023 steht der Anti-Drogen-Zug am 25.und 28. August am Gleis 7 des Bahnhofs Sömmerda. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des ASB-Kreisverbands Sömmerda.