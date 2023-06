Apotheken sind am Mittwoch zu

Landkreis. Notdienst ist trotz Protest abgesichert.

Am Mittwoch, dem 14. Juni, wird der überwiegende Teil der Apotheken in Deutschland und damit auch in Thüringen aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung geschlossen bleiben. Darauf weist der Geschäftsführer des Thüringer Apothekerverbandes, Alexander Schneeberg, in einer Mitteilung vom Freitag hin. Der Verband empfiehlt den Patienten, sich ihre Medikamente vorausschauend an anderen Tagen zu besorgen und Fragen an das Apothekenteam möglichst vor oder nach dem Protesttag zu klären. Die Notversorgung sei am Protesttag durch Notdienstapotheken gewährleistet. Die entsprechenden Apotheken können unserer Zeitung und der Webseite aponet.de entnommen oder unter der 116 117 erfragt werden.