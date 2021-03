Arbeitsagentur bietet Live-Chats an

In der bundesweiten Woche der Ausbildung bietet die Arbeitsagentur neben der Telefonberatung und dem Videochat auch drei Live-Chats bei „youtube.de“ an. An den Live-Chats können Jugendliche auf dem YouTube-Kanal der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen. Das erste Angebot widmet sich dem Thema „Wie finde ich die richtige Ausbildung?“ und ist am 15. März von 17 bis 18 Uhr unter https://www.youtube.com/watch?v=QVEK4r-vauM abrufbar. „Fit für den Bewerbungsprozess“, heißt es am 17. März. Von 17 bis 18 Uhr gibt es unter https://www.youtube.com/watch?v=BSnAePBDK9I Informationen. Am 19. März wird von 17 bis 18 Uhr unter https://www.youtube.com/watch?v=pagaYSitMmw zum Thema „Wie unterstützt die Bundesagentur beim Thema Ausbildung?“ informiert.