Arbeitsagentur Sömmerda nur eingeschränkt erreichbar

Die Agentur für Arbeit in der Franz-Mehring-Straße 10 in Sömmerda.

Sömmerda Anliegen können online oder telefonisch geklärt werden, ein freier Zugang ist nicht möglich.

Am Donnerstag, 7. Dezember, ist die Agentur für Arbeit in Sömmerda nur für Kunden mit Termin erreichbar. Ein freier Zugang ist an diesem Tag nicht möglich, teilte die Arbeitsagentur mit.

Viele Anliegen, wie beispielsweise die Arbeitslosmeldung, können auch am darauffolgenden Montag, persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten nachgeholt werden, sodass für die Kundinnen und Kunden keine Nachteile entstehen, heißt es weiter.

Ergänzend kann auch der Online-Service genutzt werden. Das Service-Angebot der Bundesagentur findet man unter www.arbeitsagentur.de/eservice. Ebenso ist die Arbeitsagentur über die Hotline 0800/4555500 von 8 bis 18 Uhr erreichbar.