Arbeitsstiefel hängen aus Protest

Auch in Schloßvippach signalisiert ein Gummistiefel am Ortseingangsschild den Protest der Landwirte gegen die neuen Bestimmungen etwa beim Agrardiesel.

Landkreis Landwirte der Region bereiten sich auf Demonstration am 8. Januar in Erfurt vor

Die Politik stellt den Landwirten die Stiefel vor die Tür. Sinnbildlicher Protest sind aktuell bundesweit an Ortsschildern aufgehangene Gummistiefel, wie hier in Schloßvippach. Das ortsansässige Agrarunternehmen Laproma signalisiert auf diese Weise seinen Protest gegen die immer strengeren Tierwohlauflagen für die Fleisch- und Milcherzeuger, aber auch die Streichung der Subventionen des Agrardiesels oder der Kfz-Steuer-Befreiung.

Zahlreiche Betriebe und selbstständige Landwirte wollen sich an der Kundgebung des Bauernverbandes am 8. Januar in Erfurt beteiligen. Der Kreisbauernverband Erfurt-Sömmerda hält die Fäden der Organisation in der Hand. Momentan laufen die Umfragen in den Unternehmen, wie viele Schlepper sich an der Sternfahrt nach Erfurt beteiligen werden.