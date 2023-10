Archäologische Abendvorträge in Weimar

Weimar. Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie lädt im Herbst ein. Drei Fachvorträge liefern spannende Einblicke in die Geschichte.

Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) lädt zu einer Reihe von Abendvorträgen ein. Los geht es am 17. Oktober, wenn Norbert Nebes von der Universität Jena „Die Sabäer in Äthiopien“ vorstellt und zum Kulturtransfer am Nördlichen Horn von Afrika im 1. Jahrtausend vor Christus spricht. Am 14. November entführt Christian Tannhäuser nach Großvargula (Unstrut-Hainich-Kreis) zum merowingerzeitlichen Gräberfeld. Neben der Auswertung der Grabbeigaben stellt Tannhäuser Untersuchungen vor. Die Ergebnisse erlauben einen Einblick in die komplexe Sozialstruktur einer dörflichen Gemeinschaft am Ende der Völkerwanderungszeit. Kurz vor Weihnachten können Interessierte der winterlichen Kälte Mitteleuropas entfliehen. Am 19. Dezember wird mit Irene Forstner-Müller „Die Stadt Kom Ombo“, das bedeutende Zentrum in Oberägypten, beleuchtet. Irene Forstner-Müller leitet die Zweigstelle Kairo des Österreichischen Archäologischen Instituts. In Kom Ombo führt sie seit 2017 mit einem ägyptisch-österreichischen Team archäologische Untersuchungen durch.

Die Vorträge finden im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, Eingang Amalienstraße 6, in Weimar statt. Der Eintritt ist frei.