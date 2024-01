Sömmerda. Der Eigenbetrieb will in diesem Jahr in Orlishausen-Frohndorf, auf dem Gartenberg und in der Freiligrathstraße investieren.

In der ersten Woche des neuen Jahres herrschte noch Ruhe auf der Baustelle, doch der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Sömmerda will seine Groß-Investition in die Ortsentwässerung von Frohndorf und Orlishausen zügig weiter voranbringen. Das 2023 begonnene Projekt beinhaltet den Bau einer Vakuumpumpstation auf einem städtischen Grundstück im Bereich Alte Dorfstraße an der Grenze zwischen Frohndorf und Orlishausen sowie umfangreichen Leitungsbau. Die Pumpstation soll über zwei Hauptstränge das Schmutzwasser aus beiden Ortsteilen aufnehmen und an die zentrale Kläranlage führen.