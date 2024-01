Orlishausen. Der Burschenverein lud am Samstag auf die Festwiese in Orlishausen ein. Er hatte schon eine Reihe Termine anzukündigen.

Der Burschenverein Orlishausen hatte am ersten Wochenende des Jahres alle mit und auch ohne Baum zu einem gemütlichen Beisammensein am großen Weihnachtsbaumfeuer auf der Festwiese eingeladen. Etwa 40 Bäume waren an die Feuerstelle gebracht worden, einzelne Exemplare kamen am späten Samstagnachmittag noch bis kurz vor dem Anzünden dazu. Das übernahm die Freiwillige Feuerwehr, die die Aktion auch absicherte.