Walschleben. Fünf Wochen konnte in der Bahnhofstraße in Walschleben in Weihnachtsstimmung geschwelgt werden. Seit dem vergangenen Wochenende ist das Licht erloschen. Mit dem Abbau muss Mario Leicht jedoch noch warten.

Die Lichter am Weihnachtshaus in Walschleben sind erloschen. Mit Jahresbeginn fuhr Mario Leicht, der Initiator der Lichterpracht in der Bahnhofstraße, die Beleuchtung langsam zurück. Am Dreikönigstag war endgültig Schluss.