Kölleda. Thüringer Westie-Freunde zieht es in den Schlosspark Belvedere

„Es war wieder ein wunderbarer Neujahrsspaziergang“, freute sich am Montag Andrea Reinhardt. Die Kölledaerin organisiert seit vielen Jahren Treffen und Spaziergänge für Liebhaber einer besonderen Hunderasse – West Highland White Terrier. Krankheitsbedingt mussten einige Hundefreunde kurzfristig absagen, jedoch machten sich immerhin noch 14 Frauchen und Herrchen am Sonntagvormittag mit ihren wuscheligen Vierbeinern auf eine Spazierrunde im Schloßpark Belvedere in Weimar.