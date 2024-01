Walschleben. Die Walschberg-Runners und der SV Empor Walschleben setzen auch auf Kultur. Gleich zum Jahresbeginn entführen sie zu schönen Orten

Die Walschberg-Runners und der SV Empor Walschleben setzen im neuen Jahr ihre „KulTour“-Reihe im Lindenhof in Walschleben fort. Am 26. Januar um 19.30 Uhr wird Anne-Katrin Müller aus Andisleben über Ihre Reise auf die Osterinsel berichten. Bekannt ist Anne-Kathrin Müller unter anderem durch ihre Arbeit in der Kreativscheune in Andisleben. Wie die Organisatoren informieren, ist am Veranstaltungsabend für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.