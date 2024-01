Schloßvippach. Gemeinschaftsversammlung wählt am 10. Januar Nachfolger für Ulrich Georgi

In Schloßvippach wird am 10. Januar gewählt. Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gramme-Vippach bestimmt einen neuen Gemeinschaftsvorsitzenden. Die Wahl findet um 19 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Gemeinschaftsversammlung im Festsaal des Rathauses statt. Wie es im Vorfeld hieß, werden sich am Abend drei Bewerber für das Amt öffentlich vorstellen. Auch das Wahlergebnis wird an diesem Abend öffentlich verkündet.