Der Erlös der Weihnachtsaktion der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda wurde am Montag übergeben.

Als Anne Schmidt, die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda, am 28. Dezember die extra für die diesjährige Weihnachtsaktion angefertigte Spenden-Kugel öffnete, zauberte der Inhalt ihr ein Lächeln ins Gesicht. 344 Euro kamen zum Vorschein, wurden von der Bibo-Chefin auf 350 Euro aufgerundet – und am Montag im Lesecafé der Bibliothek an das Netzwerk Regenboden für die Tafel Sömmerda übergeben.