Ein 15-Jähriger wurde von einem Auto erfasst.

Ein 15-jähriger Fußgänger ist am Dienstagmorgen in Sömmerda schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es gegen 7 Uhr zu dem Unfall im Bereich der Kreuzung Wielandstraße/Parkweg. Ein Auto fuhr aus Richtung Stadtring kommend auf der Weißenseer Straße, als der 15-Jährige die Straße überquerte. Er kam aus Richtung grünes Klassenzimmer, die Ampelanlage in diesem Bereich war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb. Der Autofahrer sah den Fußgänger zu spät und erfasste ihn mit dem Fahrzeug. Der Jugendliche wurde ins Helios-Klinikum Erfurt gebracht.